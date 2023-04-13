Втюрина Инна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Втюрина Инна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1949

Муж: Втюрин Михаил Захарович

Рождение ребёнка
26.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Втюрин Михаил Захарович

Рождение ребёнка
06.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Втюрин Михаил Захарович

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Втюрин Михаил Захарович

Место жительства
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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