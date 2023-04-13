Втюрина Инна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1949
Рождение ребёнка
26.04.1950
Рождение ребёнка
06.10.1951
Рождение ребёнка
1957
Место жительства
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно