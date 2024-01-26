Сосновская Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосновская Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1980

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
2011 г.р.
2015 г.р.

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1980

Отец: Ермаков Иван

Мать: Ермакова Марина

Рождение ребёнка
02.09.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сосновский Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
19.12.2011

Сын: Сосновский Макар Андреевич

Отец ребёнка: Сосновский Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
05.08.2015

Дочь: Сосновская Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Сосновский Андрей Васильевич

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