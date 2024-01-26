Сосновская Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1980
Отец: Ермаков Иван
Мать: Ермакова Марина
Рождение ребёнка
02.09.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сосновский Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
19.12.2011
Сын: Сосновский Макар Андреевич
Отец ребёнка: Сосновский Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
05.08.2015
Дочь: Сосновская Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Сосновский Андрей Васильевич