Напреев Иван Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНапреев Иван Максимович

Напреев Иван Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1931

Дата смерти

16.09.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1958

Сын: Напреев Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Гомзякова Полина Никитична

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
23.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гомзякова Полина Никитична

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
16.09.2009