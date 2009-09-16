Напреев Иван Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1931
Дата смерти16.09.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1958
Сын: Напреев Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Гомзякова Полина Никитична
Рождение ребёнка
23.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гомзякова Полина Никитична
Смерть
16.09.2009