Авдотья Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Васечкин Афанасий Киреевич

Отец ребёнка: Кирей Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Васечкина Степанида Киреевна

Отец ребёнка: Кирей Васильевич

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Васечкина Марна Киреевна

Отец ребёнка: Кирей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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