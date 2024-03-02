Авдотья Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Васечкин Афанасий Киреевич
Отец ребёнка: Кирей Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Васечкина Степанида Киреевна
Отец ребёнка: Кирей Васильевич
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Васечкина Марна Киреевна
Отец ребёнка: Кирей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирей Васильевич
Смерть
Неизвестно