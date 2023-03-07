Фалалеева Марина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеева Марина Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1725

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1725 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Степанида Семенова

Отец ребёнка: Фалалеев Семен Васильев

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Фалалеев Николай Семенов

Отец ребёнка: Фалалеев Семен Васильев

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фалалеев Семен Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
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