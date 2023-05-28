Минеева (Концова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Концова) Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Котова Степанида Савельевна

Отец ребёнка: Минеев Савелий

Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Анна Савельевна

Отец ребёнка: Минеев Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Татьяна Савельевна

Отец ребёнка: Минеев Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минеева Наталья Савельевна

Отец ребёнка: Минеев Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Михаил Савельевич

Отец ребёнка: Минеев Савелий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минеев Петр Савельевич

Отец ребёнка: Минеев Савелий

Смерть
Неизвестно