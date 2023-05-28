Минеева (Концова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Котова Степанида Савельевна
Отец ребёнка: Минеев Савелий
Урено-Карлинское, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Анна Савельевна
Отец ребёнка: Минеев Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Татьяна Савельевна
Отец ребёнка: Минеев Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минеева Наталья Савельевна
Отец ребёнка: Минеев Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минеев Савелий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Минеев Савелий
Смерть
Неизвестно