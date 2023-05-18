Чурикова (Лычагина) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурикова (Лычагина) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

19.01.1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1881

Муж: Чуриков Филипп Иванович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Иванович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Чуриков Михей Филиппович

Отец ребёнка: Чуриков Филипп Иванович

Смерть
19.01.1900