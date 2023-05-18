Чурикова (Лычагина) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти19.01.1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1881
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария Филипповна
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Иванович
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Чуриков Филипп Иванович
Смерть
19.01.1900