Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1830
Отец: Смирнов Михаил Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
29.07.1849 ст.
Обыск № 10 от 29.07.1849 года. Оба первым браком. Жители Камызякского селения, прихода Смоленской церкви. Невеста: дочь государственного крестьянина Михаила Васильева Смирнова
Рождение ребёнка
Около 1850
Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович
Рождение ребёнка
16.05.1853
Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович
Запись о рождении жениха из метрической книги Камызякской Смоленской церкви за 1853 год. К брачному обыску № 3 от 20.01.1875 года.
Рождение ребёнка
1861
Сын: Кубеков Николай Федорович
Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович
Рождение ребёнка
03.11.1863 ст.
Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-444-op-1-d-356
Рождение ребёнка
17.07.1869 ст.
Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович
Восприемники: Плотников Петр и Егорова Устинья
Рождение ребёнка
15.05.1871 ст.
Дочь: Кубекова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович
Восприемники: Поляков Яков Николаевич и Студенникова Устиния Алексеева
Смерть
Неизвестно