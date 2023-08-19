Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубекова (Смирнова) Мария Михайловна

Место рождения

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Смирнов Михаил Васильевич

Мать: не указана

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
29.07.1849 ст.

Муж: Кубеков Федор Семенович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Обыск № 10 от 29.07.1849 года. Оба первым браком. Жители Камызякского селения, прихода Смоленской церкви. Невеста: дочь государственного крестьянина Михаила Васильева Смирнова
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Кубеков Иван Федорович

Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
16.05.1853

Сын: Кубеков Михаил Федорович

Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Запись о рождении жениха из метрической книги Камызякской Смоленской церкви за 1853 год. К брачному обыску № 3 от 20.01.1875 года.
Рождение ребёнка
1861

Сын: Кубеков Николай Федорович

Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
03.11.1863 ст.

Сын: Кубеков Петр Федорович

Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-444-op-1-d-356
Рождение ребёнка
17.07.1869 ст.

Сын: Кубеков Илья Федорович

Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Плотников Петр и Егорова Устинья
Рождение ребёнка
15.05.1871 ст.

Дочь: Кубекова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Кубеков Федор Семенович

Камызяк, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Поляков Яков Николаевич и Студенникова Устиния Алексеева
Смерть
Неизвестно