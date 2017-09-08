Антонюк Тимиркеева Пелагея Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1950
Дата смерти08.09.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1975
Сын: Антонюк Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Антонюк Георгий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антонюк Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Антонюк Георгий Иванович
Смерть
08.09.2017