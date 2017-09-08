Антонюк Тимиркеева Пелагея Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонюк Тимиркеева Пелагея Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1950

Дата смерти

08.09.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.06.1975

Сын: Антонюк Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Антонюк Георгий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антонюк Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Антонюк Георгий Иванович

Смерть
08.09.2017
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