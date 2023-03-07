Достоевская (Snitkina) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Достоевская (Snitkina) Анна Григорьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

30.08.1846

Дата смерти

09.06.1918

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1846

Отец: Snitkin Grigori Ivanovits

Мать: Snitkina Anna Maria

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Достоевский (dostoyevsky) Фёдор Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Супруг(-а): Фёдор Михайлович Достоевский (Dostoyevsky)
Работа или профессия
Неизвестно
Court reporter, Memoirist, Stenographer
Смерть
09.06.1918
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
1968
Tikhvinskoe Cemetery, Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia
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