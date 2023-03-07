Достоевская (Snitkina) Анна Григорьевна
Место рождения
Дата рождения30.08.1846
Дата смерти09.06.1918
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.1846
Отец: Snitkin Grigori Ivanovits
Мать: Snitkina Anna Maria
Бракосочетание
Неизвестно
Супруг(-а): Фёдор Михайлович Достоевский (Dostoyevsky)
Работа или профессия
Неизвестно
Court reporter, Memoirist, Stenographer
Смерть
09.06.1918
Ялта, Ялта, Республика Крым
Похороны
1968
Tikhvinskoe Cemetery, Saint Petersburg, Saint Petersburg, Russia