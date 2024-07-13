Сорокин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюгашева Мария Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Сорокин Михаил Иванов

Мать ребёнка: не указана

Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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