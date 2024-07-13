Сорокин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюгашева Мария Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Мать ребёнка: не указана
Ачка, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно