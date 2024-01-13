Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.05.1991
Сын: Миннигалеев Ильгиз Ильдусович
Отец ребёнка: Миннигалеев Ильдус Назипович
Рождение ребёнка
25.07.1998
Сын: Миннигалеев Ильназ Ильдусович
Отец ребёнка: Миннигалеев Ильдус Назипович
Рождение ребёнка
05.01.2010
Сын: Миннигалеев Рамиль Ильдусович
Отец ребёнка: Миннигалеев Ильдус Назипович
Бракосочетание
Неизвестно