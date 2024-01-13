Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшагина-Миннигалеева Анастасия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1971

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1991

Сын: Миннигалеев Ильгиз Ильдусович

Отец ребёнка: Миннигалеев Ильдус Назипович

Рождение ребёнка
25.07.1998

Сын: Миннигалеев Ильназ Ильдусович

Отец ребёнка: Миннигалеев Ильдус Назипович

Рождение ребёнка
05.01.2010

Сын: Миннигалеев Рамиль Ильдусович

Отец ребёнка: Миннигалеев Ильдус Назипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миннигалеев Ильдус Назипович

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