Долбилов Михаил Александрович 28.12.1984 — найти родственников по фамилии на Familio
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Долбилов Михаил Александрович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

28.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1984

Отец: Долбилов Александр Львович

Мать: Долбилова (Плюснина) Татьяна Семеновна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
28.12.1984
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
место рождения город Свердловск
Получение учёной степени
11.12.2011
кандидат физ-мат наук Уральский государственный университет им. А.М.Горкого (ныне Уральский федеральный университет), г. Екатеринбург
Бракосочетание
29.08.2014

Жена: Долбилова (Фофанова) Анна Юрьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.08.2015

Сын: Долбилов Платон Михайлович

Мать ребёнка: Долбилова (Фофанова) Анна Юрьевна

Развод
12.01.2024

Жена: Долбилова (Фофанова) Анна Юрьевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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