Долбилов Михаил Александрович
Место рождения
Дата рождения28.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1984
Место жительства
28.12.1984
место рождения город Свердловск
Получение учёной степени
11.12.2011
кандидат физ-мат наук Уральский государственный университет им. А.М.Горкого (ныне Уральский федеральный университет), г. Екатеринбург
Бракосочетание
29.08.2014
Рождение ребёнка
14.08.2015
Сын: Долбилов Платон Михайлович
Мать ребёнка: Долбилова (Фофанова) Анна Юрьевна
Развод
12.01.2024