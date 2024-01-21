Кувшинова Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кувшинова Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кувшинов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Кувшинов Юрий Петрович

Отец ребёнка: Кувшинов Григорий Михайлович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кувшинов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Кувшинов Григорий Михайлович

Смерть
Неизвестно

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