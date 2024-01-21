Кувшинова Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Кувшинов Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Кувшинов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Кувшинов Григорий Михайлович
Смерть
Неизвестно