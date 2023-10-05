Ведникова Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мошкина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Ведников Василий
Рождение ребёнка
1906
Сын: Ведников Василий Васильевич
Отец ребёнка: Ведников Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ведников Василий
Смерть
Неизвестно