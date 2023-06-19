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Рощупкин Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рощупкин Василий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1957

Сын: Рощупкин Виктор Александрович

Мать ребёнка: Рощупкина Валентина Андреевна

Цугол, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Рощупкина Валентина Андреевна

Смерть
Неизвестно