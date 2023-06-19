Рощупкин Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рощупкин Василий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1957
Сын: Рощупкин Виктор Александрович
Мать ребёнка: Рощупкина Валентина Андреевна
Цугол, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Рощупкина Валентина Андреевна
Смерть
Неизвестно