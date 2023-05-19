Корнилова (Соснина) Акулина Андреевна
Место рожденияБарды
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Соснин Андрей
Мать: не указана
Барды
Рождение ребёнка
1758
Отец ребёнка: Корнилов (атналиев) Максим (Ултырбай)
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокея Максимовна
Отец ребёнка: Корнилов (атналиев) Максим (Ултырбай)
Рождение ребёнка
1770
Сын: Корнилов Евтефей Максимович
Отец ребёнка: Корнилов (атналиев) Максим (Ултырбай)
Смерть
Неизвестно