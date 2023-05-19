Корнилова (Соснина) Акулина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнилова (Соснина) Акулина Андреевна

Место рождения

Барды

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Соснин Андрей

Мать: не указана

Барды
Рождение ребёнка
1758

Сын: Корнилов Иван Максимович

Отец ребёнка: Корнилов (атналиев) Максим (Ултырбай)

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокея Максимовна

Отец ребёнка: Корнилов (атналиев) Максим (Ултырбай)

Рождение ребёнка
1770

Сын: Корнилов Евтефей Максимович

Отец ребёнка: Корнилов (атналиев) Максим (Ултырбай)

Смерть
Неизвестно