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Куракин Иван Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Куракин Максим Леонтьев

Мать: Куракина Дарья Ефимова

Бракосочетание
31.01.1837

Жена: Куракина Ксения Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
По женихѣ Поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Фѣдоръ Ефимовъ Трегубовъ, Михаила Фѣдоровъ Глушенковъ, Иванъ Леонтьивъ Куракинъ; по невести Онаго жь села уделная кресьянѣ Иванъ Никифоровъ, Михайла... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1841

Сын: Куракин Кузьма Иванов

Мать ребёнка: Куракина Ксения Васильева

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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