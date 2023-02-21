Куракин Иван Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Куракин Максим Леонтьев
Мать: Куракина Дарья Ефимова
Бракосочетание
31.01.1837
По женихѣ Поручители Онаго жь Села уделная кресьянѣ Фѣдоръ Ефимовъ Трегубовъ, Михаила Фѣдоровъ Глушенковъ, Иванъ Леонтьивъ Куракинъ; по невести Онаго жь села уделная кресьянѣ Иванъ Никифоровъ, Михайла... Показать все
Рождение ребёнка
01.11.1841
Мать ребёнка: Куракина Ксения Васильева
Смерть
Неизвестно