Шуплецов Варфоломей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1660 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1679 по 1686 ст.
Сын: Шуплецов Козма Варфоломеев
Мать ребёнка: не указана
Красномысская слобода, 1710 г. (РГАДА, ф.214, оп.1, д.1525). Слобода Красномысская Деревня Коврига над рекою Исетью (л. 489 об.). Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Козма Вахромеев сын Щуплецов ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.
Сын: Шуплецов Григорий Варфоломеев
Мать ребёнка: не указана
Переписная книга Красномысской слободы (лист 816) В деревне Ковриге Во дворе Сидор Афанасьев сын Рычков 70 лет. У него дети: Илья 30 лет, Кондратий 20 лет. У него подворник крестьянин Кузма Вахрамее... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.
Дочь: (Шуплецова) Феодосия Варфоломеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно