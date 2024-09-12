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Шуплецов Варфоломей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

OV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1679 по 1686 ст.

Сын: Шуплецов Козма Варфоломеев

Мать ребёнка: не указана

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Красномысская слобода, 1710 г. (РГАДА, ф.214, оп.1, д.1525). Слобода Красномысская Деревня Коврига над рекою Исетью (л. 489 об.). Двор, а в нем живет пашенной крестьянин Козма Вахромеев сын Щуплецов ... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1709 ст.

Сын: Шуплецов Григорий Варфоломеев

Мать ребёнка: не указана

Коврига, Шадринский муниципальный район, Курганская область
Переписная книга Красномысской слободы (лист 816) В деревне Ковриге Во дворе Сидор Афанасьев сын Рычков 70 лет. У него дети: Илья 30 лет, Кондратий 20 лет. У него подворник крестьянин Кузма Вахрамее... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1710 ст.

Дочь: (Шуплецова) Феодосия Варфоломеева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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