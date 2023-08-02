Савиков (Savikov) Петр Афанасьевич (Petr Afanasyevich)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти?.04.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Савиков Афанасий
Мать: Савикова Мария
Военная служба
28.04.1941
Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Добринский РВК
Рождение ребёнка
18.12.1941
Сын: Савиков Николай
Мать ребёнка: Савикова Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Савикова Александра
Место жительства
Неизвестно
Новочеркутино, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: На войне