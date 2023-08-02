Савиков (Savikov) Петр Афанасьевич (Petr Afanasyevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиков (Savikov) Петр Афанасьевич (Petr Afanasyevich)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

?.04.1943

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Савиков Афанасий

Мать: Савикова Мария

Военная служба
28.04.1941
Добринка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Добринский РВК
Рождение ребёнка
18.12.1941

Сын: Савиков Николай

Мать ребёнка: Савикова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савикова Александра

Место жительства
Неизвестно
Новочеркутино, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
?.04.1943
Причина смерти: На войне