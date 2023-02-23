Мухатаева Феодосия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухатаева Феодосия Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1900

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Мухатаев Михаил Венедиктович

с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Мухатаев Михаил Венедиктович

с. Кинель-Черкассы
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухатаев Михаил Венедиктович

Смерть
Неизвестно
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