Мухатаева Феодосия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1900
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Мухатаев Михаил Венедиктович
с. Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
Около 1913
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Мухатаев Михаил Венедиктович
с. Кинель-Черкассы
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно