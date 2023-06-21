Жестяников Давид Гиршевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Мария Давидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1909
Дочь: Кузьмина Юдифь Давидовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.04.1924
Сын: Жестянников Владимир Давидович
Мать ребёнка: не указана
Витебск, Витебская область