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Жестяников Давид Гиршевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Мария Давидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1909

Дочь: Кузьмина Юдифь Давидовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.04.1924

Сын: Жестянников Владимир Давидович

Мать ребёнка: не указана

Витебск, Витебская область