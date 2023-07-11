Макаренко Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Сын: Макаренко Николай Федорович
Отец ребёнка: Макаренко Федор Никитович
Рождение ребёнка
23.10.1927
Дочь: Макаренко Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Макаренко Федор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Макаренко Федор Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макаренко Прасолова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Макаренко Федор Никитович
Смерть
Неизвестно