Макаренко Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко Анна Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Сын: Макаренко Николай Федорович

Отец ребёнка: Макаренко Федор Никитович

Рождение ребёнка
23.10.1927

Дочь: Макаренко Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Макаренко Федор Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаренко Иван Федорович

Отец ребёнка: Макаренко Федор Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макаренко Прасолова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Макаренко Федор Никитович

Смерть
Неизвестно