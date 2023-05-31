Февронья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Красников Захар Константинов
Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Красникова Матрона Захарова
Отец ребёнка: Красников Захар Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно