Февронья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Красников Иван Захаров

Отец ребёнка: Красников Захар Константинов

Ковакса, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Красникова Матрона Захарова

Отец ребёнка: Красников Захар Константинов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Красников Захар Константинов

Смерть
Неизвестно