Яшина (Труфанова) Ольга Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯшина (Труфанова) Ольга Павловна

Яшина (Труфанова) Ольга Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1930

Дата смерти

22.03.2005

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1902 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1930

Отец: Труфанов Павел Гаврилович

Мать: Труфанова Матрёна Сергеевна

Рождение ребёнка
03.05.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.03.2005
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область