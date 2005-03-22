Яшина (Труфанова) Ольга Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1930
Дата смерти22.03.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1930
Рождение ребёнка
03.05.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.03.2005
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область