Пурилкина Авдотья-Татьяна? Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Пурилкин Иван Семенович
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Пурилкин Иван Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно