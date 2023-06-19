Пурилкина Авдотья-Татьяна? Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пурилкина Авдотья-Татьяна? Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Пурилкин Иван Семенович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Пурилкин Агей Иванович

Отец ребёнка: Пурилкин Иван Семенович

Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пурилкин Иван Семенович

Место жительства
Неизвестно
Семилей, Кочкуровский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно