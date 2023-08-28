Санина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Санина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1936 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Александр

Отец ребёнка: Санин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Евгений

Отец ребёнка: Санин Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Санин Юра

Отец ребёнка: Санин Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санин Виктор

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