Коноплева Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева Устинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коноплев Николай Фролович

Отец ребёнка: Коноплев Фрол

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна Фроловна

Отец ребёнка: Коноплев Фрол

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Фрол

Смерть
Неизвестно
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