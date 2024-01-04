Елисеева Евдокия Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Георгий Харитонович
Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елисеева Юлия Харитоновна
Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Никонор Харитонович
Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елисеев Павел Харитонович
Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович
Рождение ребёнка
26.02.1924
Дочь: Лищенюк (Елисеева) Надежда Харитоновна
Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович
Рождение ребёнка
29.03.1925
Дочь: Елисеева Мария Харитоновна
Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович
Смерть
Неизвестно