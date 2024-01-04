Елисеева Евдокия Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева Евдокия Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Георгий Харитонович

Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елисеева Юлия Харитоновна

Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Никонор Харитонович

Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елисеев Павел Харитонович

Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович

Рождение ребёнка
26.02.1924

Дочь: Лищенюк (Елисеева) Надежда Харитоновна

Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович

Рождение ребёнка
29.03.1925

Дочь: Елисеева Мария Харитоновна

Отец ребёнка: Елисеев Харитон Стратонович

Смерть
Неизвестно

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