Рамазанов Геннадий
Место рожденияТатарская АССР, Ципьинский р-н, с. Шуда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рамазанов Р
Мать: не указана
Татарская АССР, Ципьинский р-н, с. Шуда
Рождение ребёнка
1955
Сын: Рамазанов Игорь Геннадиевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Рамазанов Александр Геннадиевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно