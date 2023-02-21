Рамазанов Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРамазанов Геннадий

Рамазанов Геннадий

avatar

Место рождения

Татарская АССР, Ципьинский р-н, с. Шуда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рамазанов Р

Мать: не указана

Татарская АССР, Ципьинский р-н, с. Шуда
Рождение ребёнка
1955

Сын: Рамазанов Игорь Геннадиевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Рамазанов Александр Геннадиевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close