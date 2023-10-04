Черемхин Владимир Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемхин Владимир Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1954

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1927 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1954

Отец: не указан

Мать: Черемхина Александра Григорьевна

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