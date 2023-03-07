Сухов Валентин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСухов Валентин Иванович

Сухов Валентин Иванович

avatar

Место рождения

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1917 или 1918

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 или 1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Холмогоры, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Военная служба
1941 или 1945
Сражения под Великими Луками, ранение
Ранение
1942 или 1945
Потерял ноги до колен
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Смена фамилии
1954 или 1956
Получил временный паспорт - Сухов Иван Иванович, в Московской области
Смерть
1956
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close