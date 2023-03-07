Сухов Валентин Иванович
Место рождения
Дата рождения1917 или 1918
Дата смерти1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917 или 1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
1941 или 1945
Сражения под Великими Луками, ранение
Ранение
1942 или 1945
Потерял ноги до колен
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смена фамилии
1954 или 1956
Получил временный паспорт - Сухов Иван Иванович, в Московской области
Смерть
1956