Мать Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1898
Дочь: Неркина Мария
Отец ребёнка: Моисеев Василий
Рождение ребёнка
1900
Сын: Моисеев (moiseyev) Михаил Vasilyevich)
Отец ребёнка: Моисеев Василий
Рождение ребёнка
25.05.1907
Дочь: Полина
Отец ребёнка: Моисеев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кабренова Александра
Отец ребёнка: Моисеев Василий
Смерть
Неизвестно