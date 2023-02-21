Мать Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мать Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.02.1898

Дочь: Неркина Мария

Отец ребёнка: Моисеев Василий

Рождение ребёнка
1900

Сын: Моисеев (moiseyev) Михаил Vasilyevich)

Отец ребёнка: Моисеев Василий

Рождение ребёнка
25.05.1907

Дочь: Полина

Отец ребёнка: Моисеев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кабренова Александра

Отец ребёнка: Моисеев Василий

Смерть
Неизвестно
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