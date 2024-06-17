Морозов Ефим Иванович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти26.07.1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Морозов Иван о
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Тимофеевна
Призыв на военную службу
24.11.1941
Хрестиновский, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Пропал без вести (военное)
?.04.1944
Смерть
26.07.1944