Морозов Ефим Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозов Ефим Иванович

Морозов Ефим Иванович

Место рождения

Дольшино, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1895

Дата смерти

26.07.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Морозов Иван о

Мать: не указана

Дольшино, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Морозов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Тимофеевна

Дольшино, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Призыв на военную службу
24.11.1941
Хрестиновский, Ленинск-Кузнецкий муниципальный район, Кемеровская область
Пропал без вести (военное)
?.04.1944
Смерть
26.07.1944

Мы используем куки для улучшения работы сайта.