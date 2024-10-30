Габдуллатиф Аиткул углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГабдуллатиф Аиткул углы

Габдуллатиф Аиткул углы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Аиткул Кинзебай углы

Мать: Фатима Батырша кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигульджамиля

Рождение ребёнка
1813

Сын: Зулкарнай Габдуллатиф углы

Мать ребёнка: Бибигульджамиля

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Габдуллям Габдуллатиф углы

Мать ребёнка: Бибигульджамиля

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1816

Сын: Курбангали Габдуллям углы

Мать ребёнка: Бибигульджамиля

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Гайникей Габдуллатиф кызы

Мать ребёнка: Бибигульджамиля

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1822 ст.

Сын: Гайнетдин Габдуллатиф углы

Мать ребёнка: Шамен

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1827

Сын: Зайниддин Габдуллатиф углы

Мать ребёнка: Шамен

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Мугаляфа Габдуллатиф кызы

Мать ребёнка: Шамен

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Муглифа Габдуллатиф кызы

Мать ребёнка: Шамен

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Мухаттис Габдуллатиф кызы

Мать ребёнка: Бибигульджамиля

Новобиккино, Чекмагушевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.