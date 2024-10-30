Габдуллатиф Аиткул углы
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Аиткул Кинзебай углы
Мать: Фатима Батырша кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигульджамиля
Рождение ребёнка
1813
Сын: Зулкарнай Габдуллатиф углы
Мать ребёнка: Бибигульджамиля
Рождение ребёнка
1815
Сын: Габдуллям Габдуллатиф углы
Мать ребёнка: Бибигульджамиля
Рождение ребёнка
1816
Сын: Курбангали Габдуллям углы
Мать ребёнка: Бибигульджамиля
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Гайникей Габдуллатиф кызы
Мать ребёнка: Бибигульджамиля
Рождение ребёнка
1822 ст.
Сын: Гайнетдин Габдуллатиф углы
Мать ребёнка: Шамен
Рождение ребёнка
1827
Сын: Зайниддин Габдуллатиф углы
Мать ребёнка: Шамен
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Мугаляфа Габдуллатиф кызы
Мать ребёнка: Шамен
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Муглифа Габдуллатиф кызы
Мать ребёнка: Шамен
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Мухаттис Габдуллатиф кызы
Мать ребёнка: Бибигульджамиля
Смерть
Неизвестно