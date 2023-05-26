Жучева (Куликова) Евгения Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жучева (Куликова) Евгения Николаевна

Место рождения

г.Зима Иркутская область

Дата рождения

07.05.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

87 г.р.

Дети

Добавил:

ТЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Зима Иркутская область
Рождение ребёнка
31.03.2017

Дочь: Жучева Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Жучев Дмитрий Олегович

г.Зима Иркутская область
Рождение ребёнка
21.07.2019

Сын: Жучев Никита Дмитриевич

Отец ребёнка: Жучев Дмитрий Олегович

гор.Зима Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жучев Дмитрий Олегович