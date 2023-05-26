Жучева (Куликова) Евгения Николаевна
Место рожденияг.Зима Иркутская область
Дата рождения07.05.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Зима Иркутская область
Рождение ребёнка
31.03.2017
Дочь: Жучева Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Жучев Дмитрий Олегович
г.Зима Иркутская область
Рождение ребёнка
21.07.2019
Отец ребёнка: Жучев Дмитрий Олегович
гор.Зима Иркутской области
Бракосочетание
Неизвестно