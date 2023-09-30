Защепко Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Защепко Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Х
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиревич Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиревич Мария Семеновна

Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиревич Галина Семеновна

Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хиревич Татьяна Семновна

Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хиревич Арсентий Семенович

Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хиревич Семен Федорович

Смерть
Неизвестно
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