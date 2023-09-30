Защепко Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиревич Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиревич Мария Семеновна
Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиревич Галина Семеновна
Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хиревич Татьяна Семновна
Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хиревич Арсентий Семенович
Отец ребёнка: Хиревич Семен Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно