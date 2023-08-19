Татарова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарова Прасковья

Место рождения

Малоянисоль

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Феодора Дмитриевна

Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Татаров Константин Дмитриевич

Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Татаров Лазарь Дмитриевич

Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаров Дмитрий Константинович

Смерть
Неизвестно