Татарова Прасковья
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Феодора Дмитриевна
Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Татаров Константин Дмитриевич
Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Татаров Лазарь Дмитриевич
Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Татаров Дмитрий Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно