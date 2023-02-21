Харина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1956

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1956

Отец: Харин Николай Иванович

Мать: Мовчан Евдокия Павловна

Рождение ребёнка
09.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Якубенко Вячеслав Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1986

Дочь: Якубенко Эльвира (позже Элиана) Вячеславовна

Отец ребёнка: Якубенко Вячеслав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Якубенко Вячеслав Иванович

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