Харина Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1956
Отец: Харин Николай Иванович
Мать: Мовчан Евдокия Павловна
Рождение ребёнка
09.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якубенко Вячеслав Иванович
Рождение ребёнка
25.05.1986
Дочь: Якубенко Эльвира (позже Элиана) Вячеславовна
Отец ребёнка: Якубенко Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно