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Казаринов Иван Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.07.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.05.1921

Жена: Казаринова Авдотья Леонтьевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно