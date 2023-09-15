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Богданова Серафима Дмитриевна

Место рождения

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

14.07.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1901

Отец: Богданов Дмитрий Васильевич

Мать: Васильева Ксения

Луга, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
26.12.1921

Дочь: Богданова Ольга Максимовна

Отец ребёнка: Коганов Максим

Рождение ребёнка
1926

Сын: Богданов Николай Максимович

Отец ребёнка: Коганов Максим

Рождение ребёнка
12.09.1930

Сын: Богданов Владимир Максимович

Отец ребёнка: Коганов Максим

Смерть
Неизвестно
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