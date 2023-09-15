Богданова Серафима Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения14.07.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1901
Отец: Богданов Дмитрий Васильевич
Мать: Васильева Ксения
Рождение ребёнка
26.12.1921
Дочь: Богданова Ольга Максимовна
Отец ребёнка: Коганов Максим
Рождение ребёнка
1926
Сын: Богданов Николай Максимович
Отец ребёнка: Коганов Максим
Рождение ребёнка
12.09.1930
Сын: Богданов Владимир Максимович
Отец ребёнка: Коганов Максим
Смерть
Неизвестно