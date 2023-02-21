Непиющих Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Непиющих Анатолий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1934

Дата смерти

17.06.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1958

Дочь: Непиющих Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Непиющих Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
1962

Сын: Непиющих Игорь Анатольевич

Мать ребёнка: Непиющих Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Непиющих Екатерина Алексеевна

Смерть
17.06.1986
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область
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