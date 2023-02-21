Непиющих Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1934
Дата смерти17.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.10.1958
Дочь: Непиющих Любовь Анатольевна
Мать ребёнка: Непиющих Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Непиющих Игорь Анатольевич
Мать ребёнка: Непиющих Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.06.1986
Радьковка, Прохоровский муниципальный район, Белгородская область