Вшивцева (Маврова) Ирина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Дочь: Варвара Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Софронович
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Соломона Анисомовна
Отец ребёнка: Вшивцев Анисим Софронович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763