Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Никитин

Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Отец

До 1720 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Дети

Около 1768 г.р.
Около 1770 г.р.
Около 1771 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1777 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Никита Кондратьев

Мать: Анна Васильева

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: Наталья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Зеновья Иванова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Афанасий Иванов

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1825
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область