Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1752
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1752
Отец: Никита Кондратьев
Мать: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: Наталья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1771
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Зеновья Иванова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Афанасий Иванов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1825