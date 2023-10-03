Жаринов Прохор Филиппов
Место рожденияЛьвово, Тульская область, Россия
Дата рождения1762
Дата смерти24.11.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Жаринов Филип Давыдов
Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Анна Прохорова
Мать ребёнка: Жаринова Улита Никитина
Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаринова Улита Никитина
Смерть
24.11.1820
Львово, Тульская область, Россия