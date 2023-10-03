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Жаринов Прохор Филиппов

Место рождения

Львово, Тульская область, Россия

Дата рождения

1762

Дата смерти

24.11.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Жаринов Филип Давыдов

Мать: Жаринова Прасковья Ефремова

Львово, Тульская область, Россия
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Анна Прохорова

Мать ребёнка: Жаринова Улита Никитина

Львово, Тульская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жаринова Улита Никитина

Смерть
24.11.1820
Львово, Тульская область, Россия
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