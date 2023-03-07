Терентий Никифорович
Место рождения
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Никифор Кононович
Мать: Евдокия Софониевна
Рождение ребёнка
1722
Дочь: Мария Терентьевна
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
1724
Сын: Яков Терентьевич
Мать ребёнка: Евдокия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно