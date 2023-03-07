Терентий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терентий Никифорович

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Место рождения

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Никифор Кононович

Мать: Евдокия Софониевна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1722

Дочь: Мария Терентьевна

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Яков Терентьевич

Мать ребёнка: Евдокия Федоровна

Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Большое Баранково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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