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Каплун Владимир Иосифович

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Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

04.03.1947

Дата смерти

08.12.2002

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

1948 г.р.

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1947

Отец: Каплун Иосиф Аронович

Мать: Каплун Зоя Дмитриевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
18.07.1969

Жена: Каплун Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
12.04.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каплун Ольга Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.08.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каплун Ольга Михайловна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
лётчик | Должность: лётчик
Работа или профессия
Неизвестно
лётчик
Место жительства
Неизвестно
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
08.12.2002
Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Похороны
Неизвестно