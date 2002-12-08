Каплун Владимир Иосифович
Место рождения
Дата рождения04.03.1947
Дата смерти08.12.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1947
Отец: Каплун Иосиф Аронович
Мать: Каплун Зоя Дмитриевна
Бракосочетание
18.07.1969
Жена: Каплун Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
12.04.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каплун Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
25.08.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каплун Ольга Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
лётчик | Должность: лётчик
Работа или профессия
Неизвестно
лётчик
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.12.2002
Похороны
Неизвестно