Гончаров Иван (Иоанн) Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Иван (Иоанн) Константинович

Место рождения

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.05.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901

Отец: Гончаров Константин Федорович

Мать: Гончарова Мария Ивановна

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_08.05.1901_крещение-10.05.1901 пол_М_ запись - 54 род. Иоанн в село Потудиная у запасный рядовой из крестьян Гончаров Константин Феодоров ... Показать все
Крещение
10.05.1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_08.05.1901_крещение-10.05.1901 пол_М_ запись - 54 род. Иоанн в село Потудиная у запасный рядовой из крестьян Гончаров Константин Феодоров ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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