Гончаров Иван (Иоанн) Константинович
Место рождения
Дата рождения08.05.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_08.05.1901_крещение-10.05.1901 пол_М_ запись - 54 род. Иоанн в село Потудиная у запасный рядовой из крестьян Гончаров Константин Феодоров ... Показать все
Крещение
10.05.1901
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_08.05.1901_крещение-10.05.1901 пол_М_ запись - 54 род. Иоанн в село Потудиная у запасный рядовой из крестьян Гончаров Константин Феодоров ... Показать все
Смерть
Неизвестно