Коржов Неизв
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.?
Сын: Коржов Иван
Мать ребёнка: Коржова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржов Николай
Мать ребёнка: Коржова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Коржова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Мать ребёнка: Коржова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржов Владимир
Мать ребёнка: Коржова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Коржова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коржова Галина
Мать ребёнка: Коржова Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржов Павел
Мать ребёнка: Коржова Александра
Смерть
Неизвестно