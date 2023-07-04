Коржов Неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коржов Неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.?

Сын: Коржов Иван

Мать ребёнка: Коржова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржов Николай

Мать ребёнка: Коржова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Коржова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Мать ребёнка: Коржова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржов Владимир

Мать ребёнка: Коржова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Коржова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коржова Галина

Мать ребёнка: Коржова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржов Павел

Мать ребёнка: Коржова Александра

Смерть
Неизвестно