Крупчаткин Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Крупчаткин Федор Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1897
Жених обозный рядовой 102 Вятского полка нестроевой роты , первый брак. Поручители Михаил Афанасьевич Крупчаткин и уволенный в засап армии Михаил Розанов. Невеста дочь временнообязанного крестьянина... Показать все
Рождение ребёнка
1899
Сын: Крупчаткин Николай Иванович
Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Крупчаткина Манефа Федоровна
Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Крупчаткин Василий Иванович
Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Крупчаткина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Крупчаткина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Крупчаткина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна
Смерть
Неизвестно