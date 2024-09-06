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Крупчаткин Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Крупчаткин Федор Афанасьевич

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1897

Жена: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна

Жених обозный рядовой 102 Вятского полка нестроевой роты , первый брак. Поручители Михаил Афанасьевич Крупчаткин и уволенный в засап армии Михаил Розанов. Невеста дочь временнообязанного крестьянина... Показать все
Рождение ребёнка
1899

Сын: Крупчаткин Николай Иванович

Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Крупчаткина Манефа Федоровна

Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Крупчаткин Василий Иванович

Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Крупчаткина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Крупчаткина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Крупчаткина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Крупчаткина Анастасия Феоктистовна

Смерть
Неизвестно

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